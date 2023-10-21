إسرائيل تؤكد انتقال نحو 700 ألف فلسطيني من شمالي قطاع غزة إلى جنوبه

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن المسؤول الإسرائيلي، قوله إن "الجيش يواصل إصدار أوامر للفلسطينيين بالتحرك جنوبا".

وأضاف المسؤول: "هناك صعوبات في نقل الناس خلال أيام إلى جنوبي قطاع غزة".

وتابع: "حماس لا تزال تحاول منع الناس من التحرك جنوبا".

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي، منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وقوبلت عملية "طوفان الأقصى" بعملية "السيوف الحديدية" الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل، منذ عام 2006.

وأسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن سقوط نحو 4140 قتيلا وأكثر من 13 ألف مصاب، فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل 84 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1400 آخرين، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة نحو 5000 آخرين.