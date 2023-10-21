السوداني: العراق لن يتأخر عن مساعدة غزة.. وندعو إلى إنشاء صندوق لإعمار القطاع

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن السوداني، قوله إن "الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية من خلال استهداف المدنيين والمستشفيات والكنائس".

وأكد السوداني أن "مجزرة مستشفى "المعمداني" كشفت الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني ونواياه، التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، وما يحدث في غزة هو جريمة حرب مكتملة الأركان، تتضمن قتل الأبرياء وفرض حصار خانق على الأحياء المتبقية".

وشدد رئيس الحكومة العراقية على ضرورة "وضع حد للاحتلال ووقف معاناة الشعب الفلسطيني"، وأكد أن "الظلم لا يؤدي إلى سلام مستدام، وأن الأمن والسلام لا يمكن تحقيقهما إلا بإزالة أسباب العنف والاحتلال والتمييز العنصري".

واستنكر السوداني السياسات الإسرائيلية، التي تهدد الأمن الدولي وتؤثر على الاقتصاد العالمي وتفتح الباب أمام صراعات أعمق وأوسع، بحسب قوله.

وجدد السوداني إدانته لما تقوم به إسرائيل من خرق للاتفاقيات الدولية والقرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "الحل الوحيد يكمن في احترام القرارات الدولية وتنفيذها"، بحسب قوله.

ودعا السوداني إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح المعابر الحدودية لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثة، وتبادل آمن للأسرى والمعتقلين.

واختتم السوداني بالتشديد على استعداد العراق لتقديم أي مساعدة ممكنة لغزة، مشيرا إلى أن "الشعوب الحرة والشرعية الدولية تدعو لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس، وأن استمرار التجاهل لحقوق الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى المزيد من العنف والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة والعالم".

واستضافت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، قمة "القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، ضمن المساعي العربية والدولية لتخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل و"حماس"، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر، منذ أسبوعين.