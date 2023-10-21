ملك الأردن: على إسرائيل أن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال قمة القاهرة للسلام، التي انطلقت اليوم السبت، لبحث التطورات في قطاع غزة، بمشاركة وحضور واسعين لقادة إقليميين ودوليين.

وأضاف أنه "لا يمكن القبول بسياسة العقاب الجماعي ضد سكان غزة، وإن ما يحدث جريمة حرب".

وتابع: "حرمان سكان غزة من الغذاء والمياه والكهرباء أمر مدان ويستدعي المحاسبة".

وشدد على أن "التهجير القسري للفلسطينيين جريمة حرب وخط أحمر".

واتهم العاهل الأردني، إسرائيل بجعل "حل الدولتين مستحيلا"، محذرا من أن عواقب التقاعس الدولي "ستكون كارثية".

وطالب القيادة الإسرائيلية "بأن تدرك أنه لا يوجد حل عسكري لمخاوفها الأمنية ولن تستطيع الاستمرار في تهميش 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال".

كما اعتبر العاهل الأردني أن "السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم يبدأ بالإيمان بأن حياة كل إنسان متساوية في القيمة وينتهي بدولتين".

يشار إلى أن قمة القاهرة للسلام تهدف إلى البحث عن مساعٍ مشتركة من أجل تخفيف حدة الصراع الراهن بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتشديد على حماية المدنيين في القطاع، بجانب فتح ممرات آمنة، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية.