شكرا لقرائتكم خبر عن تحولوا إلى أشلاء.. مقبرة جماعية ثانية للشهداء في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تولت جهات حكومية فلسطينية في غزة، اليوم السبت، دفن جثث 43 شهيدًا مجهولي الهوية في مقبرة جماعية بعد أن قضوا في هجمات الاحتلال المتواصلة منذ 15 يومًا.

ونشرت وزارة الصحة في غزة مقطع فيديو يوثق إنهاء إجراءات تجهيز جثث الشهداء قبل دفنهم في مقبرة جماعية في ظل تعذر التعرف على هوياتهم، وقال طبيب ظهر في مقطع الفيديو إنه تعذر التعرف على هويات القتلى بسبب تحول أجسادهم إلى أشلاء.

من جهته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف إن دفن هؤلاء الشهداء مجهولي الهوية تم بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من وزارتي الصحة والأوقاف بإشراف الطب الشرعي.

مشاهد مروعة

وذكر معروف أن هؤلاء تواجدوا في ثلاجات القتلى بعدة أيام منذ أيام وعدم التعرف عليهم، وبدء تغير معالم الجثامين، مشيرًا إلى أن من بينهم "أمهات تحتضن أطفالهن فاختلطت أشلاءهم جميعًا، وبينها ثلاثة أجنة خرجت من بطون أمهاتهم المبقورة وأسر كاملة تم تكفينها في كفن واحد لتحولهم لأشلاء".

وقبل ستة أيام جرى الإعلان عن دفن جثث 63 قتيلا من مجهولي الهوية في مقبرة جماعية بعد تعذر التعرف عليهم. في هذه الأثناء واصلت طائرات حربية إسرائيلية غاراتها بشكل مكثف في مناطق متفرقة من قطاع غزة مستهدفة أحياء سكنية ومقرات مدنية وفصائل أخرى. وقالت مصادر فلسطينية إن هجمات إسرائيل دمرت 24 برجًا سكنيًا متعدد الطوابق في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة بعد تحذير السكان بضرورة إخلائها.