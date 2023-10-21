شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان الكويت يدعو الحكومة والنواب لاجتماع طارئ لبحث الجرائم الصهيونية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفاعلاً مع مجزرة مستشفى المعمداني وجرائم الحرب التي تقوم بها عصابات الكيان الصهيوني في قطاع غزة، وجهت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الكويتى دعوة للحكومة والنواب لحضور اجتماعها المقبل الأحد القادم؛ لمناقشة التطورات الأخيرة في القطاع وكافة الخيارات الممكنة لدعم المقاومة الفلسطينية للاحتلال الصهيوني وتعريته أمام المجتمع الدولي. وفق ما أوردت "القبس" الكويتية.

وقالت اللجنة " حرصا منا على ألا تقتصر جلسة المجلس المخصصة لقضية فلسطين على كلمات الشجب دون إجراءات عملية ملموسة، سيتضمن الاجتماع مناقشة الاقتراحات بقانون بشأن حظر التعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته، وذلك تماشياً مع الموقف الرسمي والشعبي للدولة.

وأضافت اللجنة في بيانها ، "فى ضوء اختصاص اللجنة ندعو تدعو كافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين في الشأن الفلسطيني للتواصل معها وتقديم مقترحاتهم التي من شأنها دعم ومساندة القضية الفلسطينة، وفضح وكشف جرائم الكيان الغاصب وعزله دولياً.