شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف سوق بيت لاهيا شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي سوق بيت لاهيا شمال قطاع غزة، مما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين، وفق ما نشرت وسائل إعلام فلسطينية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلى عدوانه قطاع غزة لليوم الخامس عشر على التوالى، وارتكاب المزيد من المجازر بحق أبناء الشعب الفلسطينى واستهداف المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، وهو ما يؤكد أن جيش الاحتلال يستهدف كافة المكونات الفلسطينية بلا استثناء.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 4473، منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، منذ 7 أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن 4137 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة منذ بداية العدوان، فيما ارتفع عدد الشهداء في محافظات الضفة إلى 84، مؤكدة أن 70% من حصيلة الشهداء في القطاع هم من الاطفال والنساء والمسنين.

‎وأضافت أن أكثر من 15400 مواطن أصيب منذ بدء العدوان، منهم 14000 في قطاع غزة، و1400 في محافظات الضفة.