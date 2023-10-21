شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تجلى رعاياها من لبنان.. وترفع حالة التأهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية اليوم السبت، أنه تم رفع حالة التأهب إلى المستوى الثالث في لبنان بسبب تصاعد القتال الدائر.

ونقلت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن وكيل الوزارة إدوارد دي فيجا، قوله إن رفع مستوى التأهب يعني العودة الطوعية للمواطنين الفلبينيين لتجنب الصراع هناك.

كانت السفارة الفلبينية في العاصمة اللبنانية (بيروت) قد أمرت في وقت سابق بإجلاء 67 مواطنا فلبينيا في جنوب لبنان.