حزب الله: حاضرون بصواريخنا وسلاحنا في كل جبهة

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح صفي الدين، في كلمة له خلال فعالية في بلدة يونين في البقاع اللبناني، اليوم السبت، أن "مجازر غزة ستزيد الشعوب الإسلامية والعربية تمسكاً وقناعة بالمقاومة وستزيد المقاومين اعتقاداً بصوابية ما ذهبوا إليه"، مؤكدا أن "المقاومين في هذه المنطقة متمسكون بسلاحهم وجاهزون للقتال حتى آخر الطريق وسنكون حاضرين في كل جبهة بصواريخنا وسلاحنا".

ولفت رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" إلى أن "كل ما يفعله الإسرائيلي والأمريكي وما سيفعلونه مع الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية التي تنتفض اليوم، سوف يذهب مع الرياح".

وختم صفي الدين بقوله "لن يقتلوا الروح الموجودة فينا، وهي روح المقاومة وروح أهل البيت وكربلاء والدفاع عن الحق".

هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.