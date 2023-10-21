شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومى العراقى: اجتياح غزة سيولد حريقاً فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، اليوم /السبت/ من اجتياح إسرائيل لقطاع غزة برياً، مشيرا إلى أن ذلك سيولد حريقاً فى المنطقة.

وشدد مستشار الأمن القومى العراقى - خلال استقباله لسفير جمهورية التشيك فى بغداد بيتر شتيبانيك وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية- على ضرورة العمل على عدم اتساع رقعة الحرب، مشيرا إلى أن قطع المياه والمساعدات الإنسانية عن قطاع غزة أمر غير مقبول، وأن الأطفال ليسوا جزءا من المعركة، وعلى المجتمع الدولى السعى لإيقاف القتال وإنهاء هذه الحرب.



وأكد الأعرجى أن ما يحصل من قتل للمدنيين وتهجير قسرى هو عقاب جماعى لا يمكن القبول به، لافتا الى أن القضية الفلسطينية لن تحل من دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة ، مشيرا إلى أن حماية وتأمين السفارات والبعثات فى العراق هو واجب والتزام بمعايير الدبلوماسية الدولية، حيث أن رئيس مجلس الوزراء يتابع ذلك بشكل شخصي.



بدوره، أكد السفير التشيكي، أن بلاده قلقة مما يحدث من قتل المدنيين فى غزة، مشددا على أهمية إيقاف هذه الحرب، لأنها ستؤثر بالتالى على المنطقة بأكملها، معربا عن تقدير بلاده للمساعدات الإنسانية التى يرسلها العراق إلى قطاع غزة، مبينا أن الاتحاد الأوربى ضاعف من إيصال المساعدات إلى غزة.



وتم خلال اللقاء بحث تعزيز علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل تطويرها، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، إلى جانب بحث استمرار التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات ، كما تم أيضا بحث تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، لاسيما الأوضاع فى قطاع غزة.