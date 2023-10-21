شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يعقد لقاءات مع قادة وزعماء ورؤساء الحكومات على هامش قمة القاهرة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى عددا من اللقاءات والمباحثات مع قادة وزعماء ورؤساء الحكومات المشاركة فى قمة القاهرة للسلام بشأن الأوضاع فى غزة.

طبقا لبيان الديوان الملكى اليوم السبت، أكد الملك عبدالله الثانى والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين خلال لقائهما، على هامش قمة القاهرة للسلام، ضرورة تكثيف بذل الجهود العربية وتوحيدها لوقف الحرب على غزة.



ولفت العاهل الأردني، إلى أولوية العمل مع المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لوقف العدوان فورا، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار، وحماية المدنيين.



وشدد الزعيمان على أن استمرار الحرب ستؤدى بالمنطقة إلى منزلق خطير، ودوامة جديدة من العنف.



كما عقد العاهل الأردنى لقاء مع رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السوداني، حذر خلاله من استمرار الحرب على قطاع غزة، والذى قد يدفع إلى انفجار الأوضاع فى المنطقة.

وأشار العاهل الأردنى إلى خطورة التصعيد الإسرائيلي، محذرا من تدهور الوضع الإنسانى فى حال حصول أى عمل عسكرى بري.



كما حذر الملك عبدالله الثانى من أية خطوات تسعى لدفع سكان القطاع نحو التهجير القسرى داخل الأراضى الفلسطينية أو إلى دول الجوار، معتبرا أن هذا الأمر مرفوض ويعد خطاً أحمر بالنسبة للأردن.



كما عقد الملك عبدالله الثانى لقاء، مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس لبحث التطورات الخطيرة فى قطاع غزة.



وأكد الملك عبدالله الثاني، أن على المجتمع الدولى أن يدين استهداف البنى التحتية للمدنيين فى غزة، والحرمان المتعمد للسكان من الغذاء، والمياه، والكهرباء، والوقود.



وجدد المطالبة بالوقف الفورى للحرب على غزة وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى القطاع.



كما حذر الملك عبدالله الثانى من أية خطوات للتهجير القسرى للفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم.