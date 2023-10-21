شكرا لقرائتكم خبر عن قصف مدفعى إسرائيلى عنيف يستهدف قرى جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، قصفه العنيف على البلدات الحدودية فى جنوب لبنان، وطال القصف بلدات حلتا والمارى وحولا وعلما الشعب والضهيرة.

ويشهد الجنوب اللبنانى قصفا إسرائيليا مُستمرًا راح ضحيته عدد من الشهداء بينهم مدنيون وصحفيون.

وقررت اسرائيل إخلاء مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى، تحسباً لتصاعد الموقف بين الجانبين، وجاء التصعيد على خلفية استهداف صحفيين لبنانيين والإعتداء على المدنيين الذي وقع قرب موقع العباد، الخميس الماضى، فتم استهداف قوة مشاة إسرائيلية قرب ثكنة برانيت بالصواريخ ‏المناسبة وأوقعوا فيها عدة إصابات بجيش الاحتلال، فيما تم اليوم استهداف مستعمرة المنارة قبالة ميس الجبل بصواريخ موجهة. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.

كما أفاد موقع "لبنان 24"، بانفجار صاروخ "باتريوت" في الجو، بين حاصبيا ومرجعيون، سُمع دويه في أرجاء المنطقة.

من جانبه، كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الجمعة، استهدافه خلية من 3 عناصر في منطقة السياج على الحدود اللبنانية. وهاجمت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي كانت تعمل في المنطقة المسلحين، إضافة إلى ذلك، أطلق قناصة الجيش الإسرائيلي النار على مسلحين تم التعرف إليهم وهم يعملون في منطقة الحدود اللبنانية.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن قذائف هاون أطلقت من لبنان باتجاه منطقة مزارع شبعا المحتلة، حيث يوجد عدد من المواقع العسكرية، وكذلك أعلنت سلطة الطوارئ الإسرائيلية تفعيل خطة لإخلاء مستوطنة كريات شمونة (الخالصة) في شمال إسرائيل، بعد أيام من المواجهات المسلحة .