شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخول أول 20 شاحنة.. متى تعبر باقي المساعدات الإنسانية إلى غزة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، أن تتبع القافلة الإنسانية الأولى إلى غزة والمكونة من 20 شاحنة قافلة أخرى بسرعة.

وقال جريفيث في القاهرة: "أنا واثق من أن هذا التسليم سيكون بداية لجهد مستدام لتوفير الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود لسكان غزة، بطريقة آمنة ويمكن الاعتماد عليها وغير مشروطة ودون عوائق".

وتحركت أولى الشاحنات التي تحمل إمدادات مساعدات حيوية، إلى قطاع غزة عبر المعبر الحدودي الوحيد في مصر مع القطاع الساحلي اليوم السبت خلال فتحه لفترة وجيزة.

معبر رفح

وكانت هذه أول شحنات عبر رفح، المعبر الحدودي بين مصر وغزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي قبل أسبوعين.

وكانت الشاحنات تحمل مساعدات طبية ومساعدات إنسانية أخرى برفقة فرق طبية مصرية، على حد قول مسؤولين مصريين وأمميين.

وفتحت الحدود صباح اليوم السبت وأغلقت بعد الظهر بعد أن انتهت 20 شاحنة من تفريغ بضائعها على الجانب الفلسطيني وعادت، وفقا لمصدر أمني مصري.

شاحنات الإغاثة

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية، شريطة عدم الكشف عن هويته: "تم إغلاق المعبر مرة أخرى في انتظار تعليمات جديدة لإعادة فتحه".

ومن المتوقع أن يعاد فتح المعبر غدا الأحد لمرور المزيد من شاحنات الإغاثة.