شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسيف: مليون طفل فى قطاع غزة بحاجة إلى الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الممثلة الخاصة لليونيسف لدى فلسطين لوتشيا إلمي، اليوم ،السبت/، إن مليون طفل فى قطاع غزة بحاجة عاجلة للحماية.

وأضافت إلمى - فى إفادة صحفية - أن المساعدات التى دخلت القطاع اليوم غير كافية، مطالبة بوقف إطلاق النار لإيصال المساعدات المستدامة إلى غزة.



وأشارت إلى أن فريق عمل المنظمة الأممية يحتاج إلى إدخال الوقود فورا إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن المأساة الإنسانية فى القطاع مستمرة ويجب أن تتوقف فورا.