مصادر لـ"الخليج 365": خلافات بين بعض الدول تسفر عن عدم إصدار بيان ختامي لقمة السلام بالقاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت المصادر لوكالة "الخليج 365"، إن "الدول الغربية رفضت إدانة العمليات العدوانية لإسرائيل ضد المدنيين"، مشيرة إلى أن الدول الغربية رغبت أيضا في إدانة حماس والتأكيد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وأضافت أن "المجموعة العربية طالبت بإدانة قتل المدنيين من الطرفين، لكن بعض الدول الأوروبية رفضت وحاولت تحميل حماس المسؤولية فقط".

وبث الإعلام المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مغلقا من الجانب الفلسطيني إثر تضرره نتيجة القصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في القطاع.

وتنعقد في مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، بهدف وقف تصعيد الصراع الراهن بين إسرائيل وحماس، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر منذ أسبوعين.