المتروبوليت حنا يدين الهجوم على الكنيسة الأرثوذوكسية في غزة ويوجه رسالة إلى بطريرك موسكو

دبي - محمود عبدالرازق - واعتبر المطران في مداخلة له عبر راديو "الخليج 365"، أن عملية قصف الكنيسة "جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل خلال عمليتها العسكرية في غزة".

وقال إن "عدوان الاحتلال الإسرائيلي يستهدف كل الطوائف في فلسطين، والتعدي على الكنيسة الأرثوذوكسية يمثل تعد على التراث المسيحي المشرقي".

وأردف المطران: "الاحتلال الإسرائيلي لا يحترم خصوصية دور العبادة فيقصف الكنائس والمساجد، وبسببه لم يبق سوى ألف مسيحي في غزة".

أمس, 11:28 GMT

وتابع: "المسيحيون في الشرق مستهدفون منذ سنوات من قبل المخططات الاستعمارية الغربية التي تعمل على إفراغ المنطقة من المكونات المسيحية الأصلية".

وختم المطران مناشدا القيادات الدينية في العالم عامة، وبطريرك موسكو كيريل خاصة، بالضغط على الغرب لوقف معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال: "أتمنى من المطران كيريل -هذه الشخصية الكنسية المرموقة والمحترمة في روسيا والعالم المسيحي- بأن يصلي لأجلنا وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في قلبه كما في قلب كل مواطن روسي".