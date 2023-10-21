المتحدث باسم "الأونروا": أزمة الوقود في غزة كارثية والقطاع بحاجة إلى 100 شاحنة يوميا

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار أبو حسنة إلى أن العشرين شاحنة التي عبرت إلى القطاع لم تلبي الحاجات الهائلة التي يطلبها المدنيون.

وأكد أبو حسنة في حديث مع راديو "الخليج 365"، أن حاجة غزة إلى 100 شاحنة يوميا لتلبية مطالب أكثر من مليوني فلسطيني، وأن عدد الشاحنات التي دخلت غزة لم تحتوي على الوقود.

وشدد على ضرورة توفير هذه المادة لتزويد المستشفيات بالطاقة وبالتالي معالجة العدد الهائل من الجرحى.

ووصف أبو حسنة أزمة الوقود بالطاحنة، قائلا: "لن تتوفر المادة في غزة إذا ما لم تعبر رفح، وفي هذه الحالة سيقع أهل غزة في كارثة حقيقية وستتوقف كل المستشفيات عن العمل".

وختم أبو حسنة كلامه بتوجيه صرخة عبر أثير إذاعة "الخليج 365" إلى العالم، مشددا فيها على ضرورة وقف التصعيد في القطاع لأن الوضع وصل إلى حد جنوني - حسب تعبيره - وأن الفلسطينيين لا تربطهم بالصراع أي صلة.