مجددا.. الجيش الإسرائيلي يطالب الأهالي في غزة بالتوجه نحو الجنوب

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه في الآونة الأخيرة ناشد الجيش سكان مدينة "وخاصة أحياء الدرج، ناصر، الشيخ رضوان، البلدة القديمة والزيتون بالتوجه إلى منطقة جنوب وادي غزة حفاظا على سلامتكم" على حد قوله.

وزعم أدرعي أن "منظمة حماس الإرهابية تستخدمكم كدروع بشرية وقد قامت بوضع البنى التحتية الإرهابية والوسائل القتالية بالقرب من مكان سكنكم" محملا المسؤلية لمن من يبقى في منزله.

ووجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي النصيحة بـ"وصول السكان الفلسطينيين في قطاع غزة بالتوجه نحو المنطقة الإنسانية في المواسي وفق التعليمات. تأكدوا من أن قادة حماس قد اعتنوا فعلاً بأنفسهم وبأفراد أسرهم"، على حد زعمه.

ويتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إجراء تدريبات عسكرية استعدادا للدخول البري في قطاع غزة، حيث ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن عناصر وقوات من الجيش الإسرائيلي تجري تدريبات ميدانية بحسب الخطط العملياتية المعتمدة من قبل الجيش تمهيدا للدخول البري.

وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أنه تمت المصادقة خلال الأيام القليلة الماضية على خطط لتوسيع القتال في قطاع غزة، تمهيدا للحرب البرية على غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدرت الرئاسة المصرية، بيانا رسميا، بشأن "مؤتمر القاهرة للسلام"، الذي دعت إليه قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وشدد البيان المصري على "الدعوة إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى، يطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدول] الإنساني، يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطي أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم".

وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.

وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".