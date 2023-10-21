شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 248 فلسطينيا في العدوان على غزة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 248 فلسطينيا في العدوان على غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال سلامة معروف، خلال مؤتمر صحفي في غزة، مساء السبت، إن هجمات الاحتلال المتواصلة للأسبوع الثالث دفعت بنزوح نحو مليون و400 ألف نصفهم في مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.

العدوان على غزة

وأوضح معروف، رصد استهداف 164 ألف وحدة سكنية دمر منها 15100 فيما تضررت نحو 139 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 10656 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

وأضاف أن 67 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرتها الهجمات وألحق فيها الضرر الكبير، فيما تعرضت 176 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة.