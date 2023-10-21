الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من قياديي "حماس" العسكريين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن الجيش الإسرائيلي مقتل اثنين من القيادات العسكرية لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في قطاع غزة، خلال الساعات القليلة الماضية فقط.
وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أنه في الآونة الأخيرة ناشد الجيش سكان مدينة "وخاصة أحياء الدرج، ناصر، الشيخ رضوان، البلدة القديمة والزيتون بالتوجه إلى منطقة جنوب وادي غزة حفاظا على سلامتكم" على حد قوله.
وزعم أدرعي أن "منظمة حماس الإرهابية تستخدمكم كدروع بشرية وقد قامت بوضع البنى التحتية الإرهابية والوسائل القتالية بالقرب من مكان سكنكم" محملا المسؤلية لمن من يبقى في منزله.
وياتي هذا في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي إجراء تدريبات عسكرية استعدادا للدخول البري في قطاع غزة، حيث ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن عناصر وقوات من الجيش الإسرائيلي تجري تدريبات ميدانية بحسب الخطط العملياتية المعتمدة من قبل الجيش الإسرائيلي تمهيدا للدخول البري.
وكان القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، قد أعلن في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".