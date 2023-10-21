شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون: ‏علاقات دول الخليج بالصين قوية في جميع الأصعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن علاقة دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية تتّسم بالتميز والمثالية والتشعب وهي مرتبطة بالعديد من المجالات.

وأشار إلى أن هذه العلاقات قوية على جميع الأصعدة وبالأخص العلاقات الاقتصادية والتجارية.

جاء ذلك خلال لقاء البديوي، بوزير التجارة في الصين وانغ ونتوا، على هامش انعقاد الدورة الأولى لاجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون والصين، اليوم بمدينة كوانزو بجمهورية الصين الشعبية.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

وتطرّق اللقاء إلى العديد من الموضوعات، أبرزها التأكيد على الرغبة المشتركة بين الطرفين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنويعها والعمل على تقويتها في المجالات كافة.

وأوضح أنه مع توقيع الجانبين على اتفاقية التجارة الحرة قريباً، سيحرر ويزيل القيود التجارية، ويلغي التعرفة الجمركية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع الدائرة الاقتصادية والتجارية لكل بلد، ويسهم كذلك في فتح الأسواق.

اتفاقية التجارة الحرة

وأكد البديوي أنه جرى الاتفاق مع وزير التجارة الصيني على زيادة وتفعيل الزيارات بين الجانبين، وعقد منتدى اقتصادي للقطاع الخاص من الجانبين الخليجي والصيني خلال الربع الأول من عام 2024م، والعمل على ضمان تنفيذ خطة العمل المشترك (2023 - 2027) بين الجانبين وخاصة فيما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والمالية.

وأعرب عن أمله أن يتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة القليلة القادمة وأن تجنى ثمارها في أقرب وقت ممكن.