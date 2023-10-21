الخليج اليوم .. الإمارات وفلسطين تتصدران نتائج تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في 2023

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والتكنولوجيا فرع إدارة التكنولوجيا، بالتعاون مع جامعة دبي والمؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال، نتائج أعمال الدورة الخامسة من أعمال تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023، وذلك بمشاركة 12 دولة عربية، هي الجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات، جاء ذلك على هامش ختام فعاليات معرض ومؤتمر جيتكس جلوبال، الذي أقيم في الفترة من 16-20 أكتوبر الجاري في دبي.

وجاءت نتائج مسار المدارس لصالح فريق «ثري دي بريتند إيكو لامب» من دولة الإمارات في المركز الأول، بينما جاء فريق «ماذر هود جايد» من دولة فلسطين في المركز الثاني، وجاء مشروع «بت لوردس» من تونس في المركز الثالث، أما مسار الجامعات فقد احتل المركز الأول مشروع «روبودوج» من تونس، بينما احتل المركز الثاني مناصفة مشروع «فاك أي تي» من دولة الإمارات، ومشروع «كورتز إيه أي تيم» من دولة قطر، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق «أي كور إيكو سيستم» من دولة فلسطين، أما مسار الشركات الناشئة فقد احتل المركز الأول مشروع «طريق إديوكشن سنتر» من الجزائر، وجاء في المركز الثاني مشروع «كورولايز إيه أي» من دولة الإمارات، وفي المركز الثالث جاء مشروع «ديب فولت» من دولة تونس.

وفي سياق متصل فقد حصد جائزة أفضل عرض تقديمي مشروع «فيف» من سلطنة عمان، بينما حصد جائزة الفكرة الواعدة مشروع «إيمبلاسس» من جمهورية مصر العربية.

مساعدة المبدعين الشباب

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، في ختام أعمال الدورة الخامسة من أعمال مسابقة تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023، أن الجامعة بالتعاون مع جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمية، تعمل دائماً من خلال هذه المسابقات على مساعدة الشباب من المبدعين والمبتكرين من العالم العربي وكل أنحاء العالم لتطوير مهاراتهم وخبراتهم العلمية والعملية والإدارية، وذلك من أجل تطوير حلول وتكنولوجيا جديدة تسهم في تقدم ورفاهية الأمم والشعوب بما يتوافق مع استراتيجية الجامعة والهدف الأساسي لتأسيس الجمعية، وكذلك أهداف الحكومات والدول في كل أنحاء العالم، موضحاً أن مسابقة تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي تعد من أهم البرامج الرائدة التي تبنتها الجمعية على مستوى المنطقة العربية، وأنها لاقت قبول ودعم العديد من الدول والحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، والتي تعمل على تسريع برامج التحول الرقمي.

كشف المواهب

وأعرب المهندس محمد عبود، نائب رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والتكنولوجيا للعضوية والتسويق، قائلاً: «إننا فخورون بمخرجات هذه الدورة من تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، التي تعكس بما لا يدع مجالاً للشك أن توفير المناخ المناسب للكشف عن المواهب والابتكارات والإبداعات الرقمية من شأنه أن يدعم مسيرة التنمية في كل دول المنطقة العربية، وذلك بما يتوافق مع طموحات حكوماتها وخططها المستدامة نحو الاقتصاد الرقمي»، موضحاً أننا عاماً تلو الآخر نعي أهمية مثل هذه البرامج في توفير منصة متكاملة للشباب ودعم أفكارهم وإتاحة الفرص لتحويل مشروعاتهم إلى منتجات حقيقية تسهم بشكل فعال في مختلف المجالات.

يعد تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي العربي برنامجاً متكاملاً؛ حيث يهتم ببناء القدرات لدى المبتكرين لمرحلة ما قبل الاحتضان أو الالتحاق بمسرعات الأعمال، وتضمن 3 مسارات رئيسية، هي مشروعات التخرج لدى طلاب الجامعات ورواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة، إضافة إلى مسار طلاب المدارس الثانوية، ويسلط الضوء على الدور البارز لتقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحول الرقمي لتحقيق الرؤى الحكومية العربية الطموحة للانضمام لمصاف الدول الذكية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

تجدر الإشارة إلى أن تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي نجح في دورته الخامسة لعام 2023 في جذب مشاركة أكثر من 200 مشروع في مسار الشركات الناشئة وما يقرب من 450 مشروعاً من مسار الجامعات، بينما شارك 150 مشروعاً من مسار المدارس، وذلك بمشاركة أكثر من 1500 مشارك.