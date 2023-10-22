الجامعة العربية: الدول الغربية لا ترغب في الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار في غزة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال زكي، في تصريحات مع قناة "الجزيرة مباشر"، إن "إسرائيل تعتبر إدخال المساعدات الإنسانية لغزة كسرا لإرادتها"، متهما الدول الغربية بعد الرغبة في الحديث عن وقف فوري لإطلاق النار في غزة".
وشدد على "ضرورة وقف الحديث في مسألة تهجير الفلسطينيين"، متهما إسرائيل بإرهاب المدنيين لإخلاء مناطقهم.
وأضاف الأمين المساعد لجامعة الدول العربية أن "إسرائيل لا تتأثر سوى بدولة واحدة فقط"، مشيرا إلى أنه "إذا تغير الموقف الأمريكي سيتغير الموقف الإسرائيلي وهذا أمر ليس سهلا".
وتابع: "تغير الكثير منذ 1973، فغاب الاتحاد السوفييتي، وسلاح النفط أصبح من شبه المستحيل استخدامه"، مردفا: "مسألة التطبيع مع إسرائيل تعود للدول وليس للجامعة العربية".
وأضافت أن "المجموعة العربية طالبت بإدانة قتل المدنيين من الطرفين، لكن بعض الدول الأوروبية رفضت وحاولت تحميل حماس المسؤولية فقط".
وبث الإعلام المصري على الهواء مباشرة، دخول دفعة من شاحنات المساعدات إلى غزة عبر المعبر، الذي ظل مغلقا من الجانب الفلسطيني إثر تضرره نتيجة القصف الإسرائيلي منذ بدء التصعيد في القطاع.