شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 29 مجزرة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 12 فلسطينيًا، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف إسرائيلي استهدف سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشارت مصادر طبية فلسطينية، إلى أنها انتشلت 12 شهيدًا وعشرات الجرحى، من بين عدة محال تجارية استهدفها القصف الإسرائيلي في سوق مخيم النصيرات المركزي.

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ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين

وخلال الـ24 ساعة ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 300 شهيد ونحو 450 جريحاً، كما أن خطر الموت يهدد 130 طفلاً من الأطفال الخدج، في مستشفيات قطاع غزة، في ظل انقطاع الكهرباء والوقود.

كما استشهد اليوم 248 فلسطينيًا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت "الصحة الفلسطينية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 29 مجزرة، كما أصيب في تلك الغارات نحو 400 فلسطيني بجروح مختلفة.

في سياق متصل، وثّق تقرير فلسطيني تدمير 30 مدرسة، وإلحاق دمار جزئي في 176 مدرسة خلال عمليات القصف المستمرة على قطاع غزة.