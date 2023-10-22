شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء فى سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مناطق متفرقة بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد غير مُحدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات، اليوم الأحد، جراء سلسلة غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 4 مواطنين بينهم سيدتان وطفل في غارة إسرائيلية على منزل وسط مدينة خان يونس، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة. واستشهد عدد آخر من لم يتحدد - حسب المصادر - جراء قصف لمنطقة تل الزعتر في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، واستهدف طيران الاحتلال عدة شقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة ما أدى لاستشهاد عدد لم يتسن تحديده أيضًا. واستشهد فلسطينيون في قصف 3 منازل برفح جنوب غزة، وفي المنطقة الوسطى، استهدف طيران الاحتلال منزلا في مُخيم المغازي، وشن غارات مكثفة في خان يونس تركزت بالمناطق الشرقية وأراض زراعية ما أدى لوقوع عدة إصابات.

كما أكدت مصادر طبية فلسطينية، استشهاد شاب آخر، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مسجدًا في مُخيم "جنين" لترتفع الحصيلة إلى شهيدين و3 إصابات.

وأفاد مدير جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين محمود السعدي بأنه جرى التعرف على واحد من الشهيدين جراء استهداف مسجد "الأنصار" وهو محمد حسين عبد الحفيظ، في حين وصل الشهيد الآخر أشلاءً إلى المُستشفى، ولم يتسن التعرف على هويته بعد.

وأصيب 3 مواطنين بجروح جراء عملية القصف، أحدهم بشظايا.

وأعلنت مديرة التربية والتعليم في جنين سلام الطاهر، تأخير الدوام بمدارس جنين ومخيمها، حفاظا على سلامة الطلبة، نتيجة الأوضاع التي تمر بها المدينة ومخيمها، عقب استشهاد الشابين.