شكرا لقرائتكم خبر عن 50 شهيدًا جراء غارات ليلية على غزة.. وقصف مسجد بجنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر طبية في غزة اليوم الأحد، إن أكثر من 50 شهيدًا سقطوا جراء القصف الإسرائيلي على القطاع خلال الليلة الماضية.

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين

وخلال الـ24 ساعة ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 300 شهيد ونحو 450 جريحاً، كما أن خطر الموت يهدد 130 طفلاً من الأطفال الخدج، في مستشفيات قطاع غزة، في ظل انقطاع الكهرباء والوقود.

كما استشهد اليوم 248 فلسطينيًا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، لليوم الخامس عشر على التوالي.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت "الصحة الفلسطينية"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال الساعات الـ24 الماضية 29 مجزرة، كما أصيب في تلك الغارات نحو 400 فلسطيني بجروح مختلفة.

في سياق متصل، وثّق تقرير فلسطيني تدمير 30 مدرسة، وإلحاق دمار جزئي في 176 مدرسة خلال عمليات القصف المستمرة على قطاع غزة.

قصف مسجد في جنين

وفي مخيم جنين اُستشهد شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف الطائرات الإسرائيلية لمسجد بالضفة الغربية، حسبما أفادت تقارير إخبارية فلسطينية.

وذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أفادت "باستشهاد شاب ووقوع عدة إصابات بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم".