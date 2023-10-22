شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: حرب غزة اختبار جديد للاقتصاد الأوروبى الضعيف بعد أزمة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتعرض اقتصاد الدول الأوروبية فى الوقت الحالى لاختبار جديد بسبب حرب غزة والصراع القائم بعد هجمات اسرائيل على القطاع ، فعلى الرغم من أنه بعيدا عن حدوده ولكنه يهدد أيضا يجعل أوروبا المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس والحرب فى أوكرانيا، حسبما قالت صحيفة "لابوث دى جاليسيا" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تُرجم مجموع الصراع العربي والتوترات المتعلقة بالطاقة بالنسبة لأوروبا إلى التضخم. وعندما بدا الأمر أكثر سيطرة مما كان عليه في الأشهر الأخيرة، فقد تعاني الأسعار من زيادات جديدة في هذه الفترة الأخيرة من العام، حيث أن كل شيء يعتمد على ارتفاع سعر الوقود.

وتشير مصادر القطاع إلى بقاء الأسعار تحت السيطرة بسبب تراجع الاستهلاك بعد فصل الصيف. ويمكن ملاحظة ذلك في الديزل، الذي سيبدأ الطلب عليه في الزيادة خلال أيام قليلة بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وأوضح جونزالو إسكريبانو، الباحث الرئيسي ومدير برنامج الطاقة وتغير المناخ في معهد إلكانو الملكي: "لم يحدث شيء لأنه لم يكن هناك انقطاع في الإمدادات ولم يحدث سوى عدد قليل من الصدمات في الأسواق". لكن "الموجة الجيوسياسية كبيرة لدرجة أنها ستصل إلينا مهما بعدنا".

وأشار إلى أن أفضل شيئا لقياس التأثير الذي يمكن أن يحدثه الصراع في غزة هو النفط، الذى ارتفع سعره أكثر من 10% منذ اندلاع الحرب.

وتتوقع تقديرات البنك المركزي الإسباني نهاية العام بمتوسط تضخم يبلغ حوالي 4%، لا علاقة له بنسبة 8.4% لعام 2022، لكنه لا يزال بعيدًا عن هدف الاستقرار البالغ 2% .

وقال خافيير ريفاس، خبير اسبانى فى الاقتصاد، إن "الصراع سيتسبب في ضغوط تضخمية من شأنها أن تثير التساؤلات حول نهاية دورة المعدل التصاعدي". "كل هذا يؤثر على الركود المحتمل، لفترة أطول إلى حد ما في الاقتصادات المركزية في منطقة اليورو واحتمال أن تعاني بلدان أخرى، مثل إسبانيا، من انخفاض النمو".