الدفاع السورية: قصف إسرائيلي يستهدف مطاري دمشق وحلب ويخرجهما عن الخدمة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مصدر عسكري سوري أنه "حوالي الساعة الخامسة و25 دقيقة صباح اليوم الأحد، نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفًا مطاري دمشق وحلب الدوليين"، وفقا لوكالة أنباء "سانا" السورية.

وتابع البيان أن "العدوان أدى إلى استشهاد عامل مدني في مطار دمشق، وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين، أدت إلى خروجهما من الخدمة".

12 أكتوبر, 14:39 GMT

وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة النقل السورية، في بيان لها، أنه "جراء العدوان الإسرائيلي السافر، صباح اليوم الأحد، على مطاري دمشق وحلب الدوليين، والذي أدى إلى تعطل رحلات الركاب وشؤونهم وأعمالهم واحتياجاتهم، سيتم تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب (قدوم ومغادرة) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي".

يشار إلى أنه قبل أسبوع، شن سلاح الجو الإسرائيلي، هجوما استهدف مطار حلب شمالي سوريا، أدى إلى خروجه عن الخدمة، وأعلنت وزارة النقل السورية، عن تحويل الرحلات الجوية المقررة عبر مطار حلب الدولي (قدوم ومغادرة) إلى مطار اللاذقية الدولي.