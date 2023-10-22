شكرا لقرائتكم خبر عن "السومرية نيوز": استهداف قاعدة عين الأسد بثلاثة صواريخ فى محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، بتعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار لقصف بثلاثة صواريخ.

وأشارت القناة إلى أن الصواريخ -من نوع "جراد"- تم إطلاقها من قرية في ناحية البغدادي المحاذية للقاعدة، مبينة أن أحد هذه الصواريخ سقط داخل القاعدة بينما اعترضت الدفاعات الجوية الثاني، أما الصاروخ الثالث فسقط في محيط القاعدة".

يشار الى أن قاعدتي عين الأسد في الأنبار وحرير في أربيل تعرضتا قبل أيام إلى قصف صاروخي مماثل، ما أسفر عن أضرار مادية لحقت بالقاعدتين.

جدير بالذكر أن قاعدة عين الأسد تعد ثاني أكبر القواعد الجوية العراقية بعد قاعدة بلد الجوية وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي في ناحية البغدادي بمحافظة الأنبار قرب نهر الفرات.