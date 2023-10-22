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جندي إسرائيلي يشتم نتنياهو أثناء تفقده قاعدة عسكرية... "أنت تخرب إسرائيل"... فيديو

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دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر الجندي في الفيديو المتداول وهو يصرخ في وجه نتنياهو، أثناء زيارته لوحدة النخبة في جيش الدفاع الإسرائيلي، قائلا له: "لقد قُتل 3 من أصدقائي وأنت تخرب إسرائيل".

وقال غالانت في تصريحات للصحفيين، في موقع التجمع العسكري قرب حدود غزة: "أنا مسؤول عن مؤسسة الدفاع، لقد كنت مسؤولا عنها في الأسبوعين الماضيين، حتى في الأحداث الصعبة، وأنا مسؤول عن تحقيق النصر في المعركة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

20 أكتوبر, 08:11 GMT

يذكر أن العديد من مدن العالم شهدت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص دعما للفلسطينيين وأبرزها، التي انطلقت في مدن أسترالية وأمريكية وبريطانية.

وتتزامن التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني مع استمرار الغارات الجوية، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ضمن عملية "السيوف الحديدية"، التي جاءت ردا على تنفيذ حركة "حماس" الفلسطينية، لعملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر الجاري، إذ قالت الحركة إن "الهدف منها هو وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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