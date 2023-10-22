في تعداد جديد... الجيش الإسرائيلي: عدد الأسرى لدى "حماس" بلغ 212 أسيرا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، اليوم الأحد، عن دانيال هاجاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "تم تسليم رسالة إلى عائلات 212 مختطفا بأن أبناءهم في الأسر لدى حركة حماس".

وأوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تتدرب للمرحلة التالية من الحرب، وأن الجيش الإسرائيلي، سيذهب إلى تلك المرحلة العسكرية في ظل أفضل الظروف المناسبة له.

ويوم الاثنين الماضي، أعلن المتحدث العسكري باسم "كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ما بين 200 إلى 250"، منوها بمقتل 22 أسيرا إسرائيليا جراء قصف إسرائيلي على غزة، بحسب قوله.

وقال أبو عبيدة، في كلمة متلفزة: "تهديدنا بالدخول البري لا يرهبنا، ونحن جاهزون للتعامل مع أي قوة غاشمة، ولن تكون غزة إلا مقبرة لغزاتها".

وأضاف أبو عبيدة: "عدد الأسرى الإسرائيليين لدينا ما بين 200 - 250، وما هو موجود عند "كتائب القسام" هو 200 أسير والباقي متوزع لدى فصائل المقاومة وفي أماكن أخرى".

وأشار إلى أن "22 أسيرا فقدوا حياتهم بقصف إسرائيلي حتى الآن"، متابعا: "لدينا مجموعة من المحتجزين من جنسيات مختلفة، فإنا نعتبرهم ضيوفا لدينا، وفي اللحظة التي تسمح بها الظروف الميدانية بإطلاق سراحهم، سنقوم بذلك".

ودعا أبو عبيدة "كل دول العالم لتحذير حمَلَةِ جنسياتها من القتال في جيش العدو، لأننا سنتعامل مع أي فرد في جيش الاحتلال كعدو مباشر"، بحسب قوله.

ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.