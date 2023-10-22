شكرا لقرائتكم خبر عن شديد الخطورة.. تحذيرات واستعدادات عُمانية لتأثيرات الإعصار تيج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر المركز الوطني للإنذار المبكر بهيئة الطيران المدني العمانية من خطورة الإعصار تيج، من بعد تعمق حالته المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة، الذي يوصف بشديد الخطورة.

وبيّن أن الإعصار الذي يتمركز جنوب غرب بحر العرب ويبعد عن سواحل سلطنة عمان قرابة 500 كم، سيكون له تأثير ملموس بمحافظتي، ظفار والوسطى، من ليلة اليوم الأحد 22 أكتوبر بهطول أمطار متفاوتة الغزارة من 50 - 150 ملم تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وهبوب رياح نشطة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.

تأثيرات الإعصار

ستكون ذروة الحالة المدارية للإعصار، يومي الإثنين والثلاثاء مع هطول أمطار شديدة الغزارة في المناطق المتأثرة به، تؤدي إلى جريان جارف للأودية مع فيضانات وهبوب رياح شديدة السرعة تؤدي إلى سقوط الأشجار وتطاير المواد غير الثابتة.

فيما يكون البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويتراوح ما بين (6 -12) أمتار مع فرص امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية والخيران.

استعدادات للإعصار

أكدت هيئة الدفاع المدني العمانية والإسعاف على جاهزيتها للتعامل مع الحالة المدارية "تيج"، ووضع إداراتها ومراكزها على مستوى محافظتي ظفار والوسطى على أهبة الاستعداد.

وشددت الهيئة على تعزيز محافظتي ظفار والوسطى، باعتبارهما أكثر المحافظات تأثرا بالحالة المدارية، بأعداد من القوة البشرية ومركبات مخصصة لعمليات البحث والإنقاذ، ومجموعة من القوارب والدراجات المائية والكثير من المعدات والتجهيزات للتعامل مع تأثيرات العاصفة.