شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 80 فلسطينيًا في غارات ليلية على مناطق متفرقة من غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مصادر فلسطينية، اليوم الأحد، استشهاد 80 فلسطينيًا على الأقل في غارات ليلية شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت المصادر ، أن طائرات الاحتلال شنت عشرات الغارات على أحياء سكنية ومقرات مدنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وزارة الداخلية في غزة باسستشهاد 12 شخصًا على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف مقهى في خان يونس جنوبي القطاع.

وأعلن مسعفون وعمال إنقاذ عن انتشال تسعة شهداء من تحت أنقاض ركام منزل جرى تدميره في غارة على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

نزوح نحو مليون و400 ألف

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف قال خلال مؤتمر صحفي مساء أمس في غزة، إن هجمات الاحتلال المتواصلة للأسبوع الثالث أدت لنزوح نحو مليون و400 ألف نصفهم في مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح معروف أنه تم رصد استهداف 164 ألف وحدة سكنية دمر منها 15100 فيما تضررت نحو 139 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 10656 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.

This is a Twitter Status: ارتفاع القتلى في الضفة الغربية إلى 90 منذ القصف الإسرائيليThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

وأضاف أن 67 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة والخدماتية دمرتها هجمات إسرائيل وألحق فيها الضرر الكبير، فيما تعرضت 176 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 30 مدرسة خرجت عن الخدمة.

وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال قتل، اليوم الأحد، خمسة فلسطينيين وأصاب العشرات في شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بمقتل شابين بعد استهداف طائرات الاحتلال مسجدا في مخيم جنين للاجئين.