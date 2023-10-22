شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يقتل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت مصادر فلسطينية إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قتلت ،اليوم الأحد، 5 فلسطينيين وأصابت العشرات في شمال الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بمقتل شابين بعد استهداف طائرات تابعة للاحتلال، مسجدًا في مخيم جنين للاجئين.

فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن طائرات عسكرية تابعة له دمرت مسار نفق تحت الأرض في مسجد بجنين، تواجدت في داخله خلية مشتركة للمقاومة الفلسطينية.

مواجهات مع الاحتلال

في السياق نفسه أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل شاب خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام بلدة قباطية في جنين.

وفي نابلس قُتل شاب وأصيب 3 آخرون بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات إسرائيلية في مخيم عسكر للاجئين، كما قُتل شاب برصاصة في الرأس خلال مواجهات مماثلة اندلعت في بلدة طمون في طوباس، فيما أصيب ستة آخرون بجروح.

ورفع ذلك عدد القتلى الفلسطينيين إلى 90 في الضفة الغربية منذ بدء جولة التوتر الحالية بين الاحتلال والمقاومة.