شكرا لقرائتكم خبر عن إعصار تيج يفرض الإجازة في عُمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نقلت وكالة الأنباء العمانية قرار سلطات البلاد بمنح إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص، في محافظة ظفار، وولاية الجازر بمحافظة الوسطى، بسبب تأثيرات إعصار تيج التي ستمر بالبلاد.

وقالت الوكالة العمانية: نظرًا للأجواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها سلطنة عُمان، فقد تقرر أن يكون غدًا الاثنين وبعد غد الثلاثاء الموافق لهما الـ 23 والـ 24 من أكتوبر الجاري إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص في الأماكن المذكورة.

إعصار شديد الخطورة

حذر المركز الوطني للإنذار المبكر بهيئة الطيران المدني العمانية من خطورة الإعصار تيج، من بعد تعمق حالته المدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة، الذي يوصف بشديد الخطورة.

وبيّن أن الإعصار الذي يتمركز جنوب غرب بحر العرب ويبعد عن سواحل سلطنة عمان قرابة 500 كم، سيكون له تأثير ملموس بمحافظتي، ظفار والوسطى، من ليلة اليوم الأحد 22 أكتوبر بهطول أمطار متفاوتة الغزارة من 50 - 150 ملم تؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وهبوب رياح نشطة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العمانية.