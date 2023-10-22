شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عنصرين من ميليشيات "الشباب" الإرهابية فى عملية عسكرية جنوب الصومال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الصومالي مقتل عنصرين من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في عملية عسكرية نفذتها قواته في قرية "ساي طيلو" التي تبعد 35 كلم شرق مدينة "بيدوا" وسط جنوب الصومال.

وأضاف الجيش - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الأحد، "أن القوات تمكنت خلال العملية العسكرية من ضبط دراجة نارية وبندقية (AK47) كانت بحوزة الإرهابيين".

ومن ناحية أخرى.. أصدرت وزارة الداخلية والفيدرالية والمصالحة الصومالية، اليوم، بيانا دعت فيه إلى وقف إطلاق النار بشكل عاجل جراء الصراع الذي تجدد في المناطق التابعة لمدينة "عدلي" بمحافظة "شبيلى الوسطى" جنوب البلاد.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة نبذ العنف وتحقيق السلام بين الأشقاء المتحاربين وكذلك الالتزام بتنفيذ وعدم خرق الاتفاقيات السابقة الموقعة بين العشائر.. مناشدة وجهاء الأعيان والسياسيين والمثقفين إلى المشاركة في إيجاد حل للقتال الدائر الذي تسبب في مقتل عدد من الأشخاص وحرق قرى وممتلكات.

وحذرت الوزارة الشعب الصومالي من مغبة ميليشيات (الشباب) الإرهابية التي تسعى الى إشعال الحرب بين القبائل الصومالية وذلك بهدف إفشال الحرب ضدها، ودعت الهيئات الأمنية إلى اتخاذ تدابير صارمة لوقف الحرب والتدخل بين الأطراف المتصارعة.