اخبار الخليج

"حزب الله" اللبناني يقصف تجمعا لجنود إسرائيليين في ثكنة "بيرانيت" في المنطقة الحدودية

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - واستهداف الحزب مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال تواجدهم داخل الثكنة، بصواريخ "كورنيت" الموجهة.

وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات في صفوف المجموعة الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على "تلغرام": "تعلن الإدارة الوطنية لإدارة الطوارئ في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، عن توسيع خطة الإخلاء، التي تمولها الدولة لتشمل عدة مستوطنات أخرى شمالي إسرائيل. 14 مستوطنة أضيفت إلى الخطة وهي "سنير"، "دان"، "بيت هيليل"، "شير ياشوف"، "هاغوشريم"، "ليمان"، "ماتسوفا"، "إيلون"، "غورين"، "جورنو ها جليل"، "مناحيم"، "ساسا"، "زيفون" و"راموت نفتالي".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا