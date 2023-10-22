"حزب الله" اللبناني يقصف تجمعا لجنود إسرائيليين في ثكنة "بيرانيت" في المنطقة الحدودية

دبي - محمود عبدالرازق - واستهداف الحزب مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال تواجدهم داخل الثكنة، بصواريخ "كورنيت" الموجهة.

وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات في صفوف المجموعة الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر قناته على "تلغرام": "تعلن الإدارة الوطنية لإدارة الطوارئ في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، عن توسيع خطة الإخلاء، التي تمولها الدولة لتشمل عدة مستوطنات أخرى شمالي إسرائيل. 14 مستوطنة أضيفت إلى الخطة وهي "سنير"، "دان"، "بيت هيليل"، "شير ياشوف"، "هاغوشريم"، "ليمان"، "ماتسوفا"، "إيلون"، "غورين"، "جورنو ها جليل"، "مناحيم"، "ساسا"، "زيفون" و"راموت نفتالي".