17 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية تستعد لدخول غزة من معبر رفح.. فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر مقطع الفيديو والصور شاحنات عليها علم مصر وأخرى تحمل شعارات الهلال الأحمر المصري ومؤسسات خيرية مصرية.

وقالت الصحفية المصرية ميسون أبو الحسن لـ"الخليج 365"، إنه يجرى تجهيز نحو 17 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية ومواد الإسعافات الأولية، وأدوية الأمراض المزمنة، ومواد غذائية وأغطية.

وأضافت أن الشاحنات تحركت منذ قليل باتجاه معبر رفح للمرحلة قبل النهائية للدخول إلى الأراضي الفلسطينية، بعد اتخاذ الإجراءات المعمول بها قبل دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستقبل فيه مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.

وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4385 قتيلا بينهم 1756 طفلا، إضافة إلى 13561 جريحا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس السبت.

ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".