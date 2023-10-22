الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلحين على الحدود اللبنانية للمرة الثالثة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن "قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت عناصر لبنانية مسلحة على الحدود المشتركة وقتلت عناصرها، وذلك للمرة الثالثة ليلة السبت/الأحد".
20 أكتوبر, 15:36 GMT
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تعرض دبابة عسكرية لاستهداف بصاروخ مضاد للدروع في جبل دوف عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية المشتركة.
وأمس السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني، مقتل اثنين من قواته "خلال مهمات جهادية ضد إسرائيل على الحدود"، وقال الحزب، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية تزف بلال نمر رميتي "أبو علي نور" من بلدة المجادل جنوب لبنان، وعلي خليل خريس "حيدر" من بلدة الخيام جنوب لبنان، والذين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".
ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
أمس, 14:57 GMT
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".