الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلحين على الحدود اللبنانية للمرة الثالثة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن "قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت عناصر لبنانية مسلحة على الحدود المشتركة وقتلت عناصرها، وذلك للمرة الثالثة ليلة السبت/الأحد".

وأفادت الإذاعة بأنه "أُطلق 3 صواريخ مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل الإسرائيلي، خلال تلك الساعات، وأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت عناصر مسلحة لأكثر من مرة، دون وقوع إصابات تذكر بين صفوف الجيش الإسرائيلي".

20 أكتوبر, 15:36 GMT

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تعرض دبابة عسكرية لاستهداف بصاروخ مضاد للدروع في جبل دوف عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية المشتركة.

وأمس السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني، مقتل اثنين من قواته "خلال مهمات جهادية ضد إسرائيل على الحدود"، وقال الحزب، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية تزف بلال نمر رميتي "أبو علي نور" من بلدة المجادل جنوب لبنان، وعلي خليل خريس "حيدر" من بلدة الخيام جنوب لبنان، والذين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن "​حزب الله​" استهداف ​موقع العباد الإسرائيلي بالصواريخ الموجّهة، وتدمير كمية من تجهيزاته الفنية، موضحا، في بيان له، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا، عصر اليوم، ‏باستهداف ​مواقع العباد، وحانيتا، و​رويسات العلم، الإسرائيليين في ​مزارع شبعا​ اللبنانية المحتلة وتلال ​كفرشوبا​ بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة، وتدمير كمية من تجهيزاتهم الفنية والتقنية".

ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

أمس, 14:57 GMT

وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.

وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة.

وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".