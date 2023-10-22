شكرا لقرائتكم خبر عن "النزوح أو القصف"..سلطات الاحتلال تحذر سكان شمال غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال فلسطينيون إنهم تلقوا تحذيرًا جديدًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يأمر بالتحرك من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، فيما يجرى إيصال التحذير عبر منشورات منذ أمس السبت، وعبر رسائل صوتية على الهواتف المحمولة في أنحاء القطاع.

وجاء في المنشورات: "تحذير عاجل إلى سكان غزة، وجودكم شمالي وادي غزة يعرض حياتكم للخطر، كل من اختار أن لا يخلي من شمال القطاع إلى الجنوب من الممكن أن يتم تحديده على أنه شريك بتنظيم إرهابي".

نزوح الفلطسينين

تدك قوات الاحتلال قطاع غزة بضربات جوية وقصف مكثف منذ السابع من أكتوبر، ردًا على هجوم قامت به المقاومة، فيما حشد جيش الاحتلال قوات ومركبات مدرعة على الحدود مع القطاع استعدادا لاجتياح بري متوقع.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، قال خلال مؤتمر صحفي، إن هجمات الاحتلال المتواصلة للأسبوع الثالث أدت لنزوح نحو مليون و400 ألف نصفهم في مراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة.

وأوضح معروف أنه تم رصد استهداف 164 ألف وحدة سكنية دمر منها 15100 فيما تضررت نحو 139 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها 10656 وحدة سكنية غير صالحة للسكن.