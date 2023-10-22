شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: أكثر من 4600 شهيد بنيران الاحتلال منذ 7 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 4 آلاف و651 فلسطينيًا جراء ضربات قوات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، منذ الـ 7 من أكتوبر الجاري.

كما أعلنت إصابة أكثر من 14 ألفًا و 245 فلسطينيًا آخرين نتيجة قصف الاحتلال.

حاجة للإغاثة

قالت وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن المساعدات التي دخلت غزة ليست كافية على الإطلاق ولا تعد إلا بداية صغيرة.

وذكرت وكالة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمتا اليونيسف والصحة العالمية، عدم كفاية المساعدات التي دخلت القطاع أمس، لأن أكثر من 1.6 مليون شخص في غزة يحتاجون بشكل حرج للإغاثة الإنسانية، وخاصة الفئات الأكثر ضعفا الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.