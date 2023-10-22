شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشورى البحريني": يجب تسهيل وصول المساعدات لأهالي غزة دون تهجيرهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، موقف بلاده الثابت والراسخ والداعم لجهود السلام العادل والشامل في المنطقة من أجل خير وصالح الشعوب، مشيرا إلى أنه لتحقيق ذلك يجب بذل جهود إقليمية ودولية جادة لوقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية اللازمة للأبرياء من المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة في منازلهم وأرضهم دون تهجير لهم.



جاء ذلك خلال كلمة الصالح في مستهل أعمال الجلسة الثالثة لمجلس الشورى البحريني في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس التي عقدت اليوم الأحد.



ونوه الصالح - وفقا لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) - بكلمة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال قمة "القاهرة للسلام"، والتي عكست نهج البحرين الداعي دائمًا للسلام والحوار، وهو الخيار الاستراتيجي والسبيل الأوحد لتسوية النزاعات من أجل أن تنعم فلسطين بحل سلمي ومستدام يضع حدًا لمعاناةٍ طال أمدها.



وأعرب رئيس مجلس الشورى البحريني عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق فيما يمر به من ظروف قاسية في ظل الأزمة الخطيرة التي يمر بها، والتي فاقت نتائجها وتداعياتها كل التصورات.