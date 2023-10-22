شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتي: اتصالات مع الأطراف العربية والدولية لمنع تمدد الحرب إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن الاتصالات الدبلوماسية التي يقوم بها دوليا وعربيا واللقاءات المحلية مستمرة في سبيل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وجنوبه تحديدا، ومنع تمدد الحرب الدائرة في غزة إلى لبنان.



وأضاف ميقاتي - في تصريح اليوم الأحد أنه يتفهم شعور الخوف والقلق الذي ينتاب اللبنانيين جراء ما يحصل، ودعوات عدد من السفارات لرعاياها لمغادرة لبنان، مؤكدا أنه لن يتوانى عن بذل كل الجهود لحماية لبنان.



وأوضح أن الاجتماعات والاستعدادات التي تقوم بها الحكومة من أجل وضع خطة طوارئ لمواجهة ما قد يحصل، هي خطوة وقائية أساسية من باب الحيطة، معتبرا أن لبنان في مواجهة عدو معروف بتاريخه الدموي.



وأشار ميقاتي إلى أنه مطمئن إلى أن أصدقاء لبنان يواصلون بذل كل الجهود لإعادة الوضع إلى طبيعته وعدم تطوره نحو الأسوأ.



وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أن التدابير المتخذة في المطار ومن قبل شركة طيران الشرق الأوسط هدفها الوقاية والحذر والاعتبارات المتعلقة بإدارة المخاطر، موضحا أن لبنان لم يتلق أي معطيات تفيد بأي أمر جلل قد يحصل في المطار، متمنيا أن تكون التدابير الاستثنائية لفترة وجيزة ليعود بعدها الوضع الى طبيعته.



وحذر ميقاتي من انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة في زمن الأزمات والمحن، مشددا على أن جزءا منها يندرج في إطار الحرب النفسية على اللبنانيين لإحباطهم، معبرا عن ثقته في أن الشعب اللبناني سيتجاوز هذه المحنة كسابقاتها.