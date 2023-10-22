شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الفلسطيني: تسلمنا أجهزة لتنقية المياه ونعاني من عجز في الأكفان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مصر تقديم مساعدات عاجلة لأهل غزة الذين تعرضوا خلال الأسابيع الماضية للهجوم الوحشى من العدوان الإسرائيلى، وقصف العديد من المنشآت الحيوية أهمها المستشفيات التى تعانى من نقص وعجز شديد فى الأدوية والمستلزمات الطبية .

ويعمل الهلال المصرى على سرعة توفير الاحتياجات الضرورية للهلال الأحمر الفلسطينى من ضروريات يحددها أشقاؤنا فى فلسطين والتى يتربع على رأس أولياته المستلزمات الطبية التى يعانون من نقص شديد بها على كل القطاعات.

وأكد الأمين العام للهلال الأحمر بالعريش رائد عبد المقصود، أنه تم تسليم 17 شاحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الطبية التى تحتاجها الأطقم الطبية فى مستشفيات غزة، فى إسعاف المصابين والجرحى خاصة أن هناك عجزًا شديدًا بها، على أن يتم ترتيب المساعدات الأخرى من أغذية وغيرها من الاحتياجات وفق الترتيب الضرورى حسب الاحتياج.

وكان الهلال الأحمر الفلسطينى قد طالب بترتيب أولية الاحتياج أولاً للأدوية ثم المستلزمات الطبية ثم المستلزمات الغذائية والمياه، كما طالبوا أيضًا بتوفير أكفان لوجود عجز لديهم والتي سوف يتم توفيرها لهم سريعًا، تم إرسال أعداد مهولة من المساعدات من دول كثيرة قد تصل إلى الآن إلى 2000 طن من المساعدات، بالإضافة إلى مساعدات أخرى متوقع وصولها، وفور وصولها يتم تخزينها في عدد من الأماكن التابعة لوزارة الصحة، بجانب تبرع بعض رجال الأعمال لمخازن خاصة بهم لتخزين المساعدات، بالإضافة إلى وصول أجهزة لتنقية المياه وصلت على طائرات من ماليزيا والبرازيل بسبب عدم توافر مياه صالحة للشرب فى غزة بعد ضرب العدوان الإسرائيلى عددا كبيرا من محطات مياه الشرب، والتى لم تجعل هناك خيار أمامهم للحصول على مياه صالحة للشرب.