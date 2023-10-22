رئيس الوزراء العراقي: هناك شعور جارف بالظلم والقهر داخل فلسطين وخارجها

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال محادثات هاتفية بين السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأكد السوداني أن "مواصلة سلطات الاحتلال الصهيوني (في إشارة إلى إسرائيل) اعتداءاتها على المدنيين هي السبب في الأحداث الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولفت رئيس الوزراء العراقي إلى أن ما يحدث في غزة، لم يبدأ في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مع بداية عملية "طوفان الأقصى"، وإنما هو نتيجة لعدم التزام الاحتلال بالقوانين والشرعية الدولية، مشيرا إلى أنها "وضعت شعبا بأكمله داخل سجن مفتوح بلا ذنب".

وتابع: "ما تقوم به إسرائيل نتج عنه شعورا جارفا بالقهر والظلم داخل فلسطين وخارجها".

ولفتت الوكالة إلى أن ماكرون، أكد خلال المحادثات مع الكاظمي، أهمية عدم السماح بتوسيع رقعة الصراع.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.

ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".