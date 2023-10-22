إيران تحذر أمريكا وإسرائيل: إن لم توقف الإبادة في غزة ستخرج المنطقة عن السيطرة

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الجنوب أفريقية نالدي باندور، إن "عدم توقف أمريكا وإسرائيل الفوري عن ارتكاب الجرائم ضد البشرية والإبادة في غزة سيؤدي إلى خروج المنطقة عن السيطرة وأن أي احتمال هو وارد وفي أي لحظة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.
وأضاف أن "الرئيس الأمريكي أعلن عبر تواجده في تل أبيب، وبشكل رسمي، بأنه سيرسل مئات الطائرات والسفن والشاحنات التي تحمل الأسلحة لدعم وإسناد المجازر والإبادة التي تقوم بها إسرائيل في غزة".
17 أكتوبر, 08:07 GMT
وحذر من أن "المنطقة الآن هي كبرميل بارود وأن أي خطا في الحسابات في استمرار إشعال الحرب وعمليات الإبادة والتهجير القسري لأهالي قطاع غزة يمكن أن تكون له تبعات هائلة على من يشعلون الحرب".
17 أكتوبر, 21:36 GMT
وشدد على أن "العالم الإسلامي يعد الثواني لتأييد دوره في محور المقاومة"، مؤكدًا أنه "إذا واصل أشرار العالم الصهاينة الجرائم في غزة، فربما تدخل الشعوب المسلمة في البلدان الأخرى إلى الميدان".
أمس, 06:34 GMT
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا.