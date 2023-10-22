نتنياهو: "حزب الله" سيرتكب خطأ حياته إذا قرر الدخول في الحرب

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية الـ 13، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو، خلال زيارته مقر تشكيل الكوماندوز في القيادة الشمالية، إنه في حال دخول الحزب اللبناني الحرب فقد يرتكب أكبر خطأ في حياته، وأن الجيش الإسرائيلي سيقوم بـ"شله".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه "سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، بالتوازي مع إطلاق صواريخ مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية، وأن قوات الجيش أطلقت النيران على مصادر إطلاق النار من الأراضي اللبنانية".
ونشر "حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو لاستهدافه بالصواريخ الموجهة تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة "برانيت"، عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، فيما استهدف الحزب مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال تواجدهم داخل الثكنة، بصواريخ "كورنيت" الموجهة، وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات في صفوف المجموعة الإسرائيلية.
ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
أمس, 14:57 GMT
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".