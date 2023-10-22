شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يحذر: استمرار حرب إسرائيل على قطاع غزة سيفجر الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ضرورة تحرك المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين وكسر الحصار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، محذرا من استمرار الحرب بما يدفع إلى انفجار الأوضاع فى المنطقة.

وذكر بيان للديوان الملكى أن ذلك جاء خلال لقاء العاهل الأردني، اليوم /الأحد/ فى قصر الحسينية، مع كبير مستشارى رئيس أركان الدفاع البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الفريق جوى مارتن سامبسون، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.

وأشار البيان إلى أن اللقاء تناول الأوضاع الخطيرة فى غزة، والعلاقات الثنائية بين البلدين.