شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى، اليوم /الأحد/، قرب مخيم "العروب"، شمال محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل مخيم العروب، أطلقت النار بكثافة صوب سيارة لدى خروجها من المُخيم، ولدى خروج سائقها منها، أصابه جنود الاحتلال بعدة رصاصات ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول إليه، ما أدى لاستشهاده، دون التمكن من معرفة هويته حتى الآن.



وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان الشهيد، وأطلقت النار صوب سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر وطاقمها، عند محاولتهم الوصول إليه.