الصليب الأحمر واليونيفيل يعملان على سحب سوريين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية بأن إسرائيل استهدفت سيارة من نوع "رابيد" في منطقة خراج عيترون، حيث كانت السيارة تقل عمالا سوريين كانوا متوجهين لزيارة مزرعة الدجاج التي يعملون بها.

ووفقًا للمعلومات الأولية، أُصيب العمال بجروح طفيفة وتم حصرهم جراء القصف، ويعمل حاليا الهلال الأحمر اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل على إجلائهم من المنطقة.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه إذا قرر حزب الله اللبناني الدخول في الحرب فسوف سيرتكب خطأ حياته.

ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية الـ 13، تصريحات نتنياهو، خلال زيارته مقر تشكيل الكوماندوز في القيادة الشمالية، أوضح خلالها إنه في حال دخول الحزب اللبناني الحرب فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بـ"شله".

وحذر نتيناهو، حزب الله، من دخول الحرب، لأنه سيحل بلبنان والحزب الدمار الكامل، مضيفا أنه في حال قرر الحزب دخول الحرب الدائرة الآن، فإنه سيواجه حربا أقوى وأشد من الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، والتي جرت في العام 2006.

في سياق متصل، سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، بالتوازي مع إطلاق صواريخ مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية، فيما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النيران على مصادر إطلاق النار من الأراضي اللبنانية.

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

أعقب ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.