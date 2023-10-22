رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: لم نتسلم أي مساعدات اليوم ومنذ 16 يوما لم تدخل سوى 20 شاحنة

دبي - محمود عبدالرازق - وتابع، في تصريح لـ"الخليج 365"، اليوم الأحد: "بعدما انتظروا تلك الفترة تم إبلاغهم بالعودة بالشاحنات ولم يتم استلام أي مساعدات اليوم دون أن نحصل على أي توضيح أو تبرير لهذا الأمر".

وأضاف: "بغض النظر عما يجري على الجانب المصري، فإني أتحدث عن الجانب الفلسطيني… نحن لم نتسلم أي شكل من أشكال المساعدات اليوم.. الجانب الفلسطيني لم يدخله أي شحنة من شحنات المساعدات اليوم".

وقال معروف إن "السيارات التي ذهبت إلى المعبر لكي تنقل المساعدات التي من المفترض دخولها اليوم لم يتم إدخالها بعد انتظار ساعات".

وأوضح رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "لم يدخل قطاع غزة منذ 16 يوما أي مساعدات سوى الشحنة التي دخلت أمس وهي مكونة من 20 شاحنة، واليوم لم يتم إدخال أي شاحنة".

أمس, 13:37 GMT

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مراسل "الخليج 365" أن الشاحنات المصرية المحملة بالمساعدات بدأت بالدخول عبر معبر رفح المصري باتجاه الأراضي الفلسطينية، وقال إن نحو 6 شاحنات بدأت بالدخول لقطاع غزة الفلسطيني عبر معبر رفح المصري.

وقالت الصحفية المصرية ميسون أبو الحسن لـ"الخليج 365"، إنه يجرى تجهيز نحو 17 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية ومواد الإسعافات الأولية، وأدوية الأمراض المزمنة، ومواد غذائية وأغطية.

وأضافت أن الشاحنات تحركت منذ قليل باتجاه معبر رفح للمرحلة قبل النهائية للدخول إلى الأراضي الفلسطينية، بعد اتخاذ الإجراءات المعمول بها قبل دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

ويستقبل مطار العريش المصري المساعدات الإنسانية من العديد من الدول حول العالم، التي أعلنت إرسال مساعدات للشعب الفلسطيني سيتم إيصالها إلى غزة عبر معبر رفح البري.

وأعلنت العديد من الدول إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر مصر ومنها روسيا وتركيا وقطر والجزائر والأردن والكويت، ودول أخرى.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ16، على التوالي، مما تسبب في حصيلة هائلة من القتلى تتجاوز 4651 قتيلا بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة و187 مسنا، إضافة إلى 14245 مصابا، حسبما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد 22 أكتوبر/ تشرين الأول.

ووصفت منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، الوضع في قطاع غزة بأنه "كارثي".